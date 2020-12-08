Врачи больницы в Коммунарке получили более 400 "добрых бейджей"

Врачам из больницы в Коммунарке 7 декабря торжественно передали 420 "добрых бейджей", которые изготовили волонтеры.
В рамках данной акции добровольцы решили показать пациентам лица и имена медиков, которые работают в красных зонах в защитных костюмах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Такие бейджи действительно снимают психологическую нагрузку с пациента. Он может видеть лицо своего доктора, а не только глаза или маску. Ведь взаимодействие и поддержка играют большую роль в выздоровлении", – пояснил врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Андрей Быков.
Все бейджи помечаются разными цветами: красные – для врачей, синие – для медбратьев и медсестер, зеленые – для санитаров. Волонтеры уже изготовили и передали в больницы три тысячи бейджей.
Желающие могут стать участниками акции в качестве фотографов. Для этого нужно написать на страницах проектного офиса "Молодежь Москвы" во "ВКонтакте" или Instagram.
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