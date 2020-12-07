Ракова рассказала об информационной системе Москвы для борьбы с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве функционирует единая информационная система для систематизации необходимых данных для оказания оперативной и эффективной помощи всем заразившимся коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Важный опорный элемент, который удалось создать очень быстро, – это единая лабораторная система Москвы. <…> Ее мы запустили где-то в середине марта, в ней одновременно работают все учреждения Москвы – будь то медицинские учреждения или лабораторные организации. Причем всех форм собственности – и федеральной, и частной, и городской. В обязательном порядке направления на ПЦР-исследования формируются в электронном виде в этой лабораторной системе. Фиксируются все данные, которые нам нужны для последующей работы с пациентом", – заявила Ракова.
Она отметила, что результаты всех тестов и исследований также автоматически фиксируются системой, что позволяет максимально сократить время на проведение административных процедур. Кроме того, использование информационных технологий позволяет медикам работать с каждым пациентом индивидуально, используя определенные алгоритмы, и существенно экономить время.
"Как только мы формируем единый массив данных ежедневно, мы начинаем работать с ними по определенным алгоритмам – тоже полностью оцифрованным, чтобы максимально распределить нагрузку среди медицинских работников и оптимизировать их трудозатраты", – пояснила Ракова.
По словам Раковой, в работе системы принимают участие 600 организаций.
"В этой системе работают 600 учреждений – федеральных, частных и городских. В среднем 80 тысяч направлений отражаются в этой системе – и 80 тысяч результатов анализов соответственно. Примерно столько же в день мы рассылаем СМС-сообщений. То есть полностью нивелировали время для того, чтобы оперативно получать информацию, начинать поиск и маршрутизацию каждого конкретного пациента", – уточнила заммэра.
Ранее Ракова сообщила, что благодаря работе call-центра по обзвону заболевших COVID-19 с октября в Москве удалось выявить более 360 тысяч человек, контактировавших с ними. Она уточнила, что для максимально эффективного определения контактных лиц в call-центре работают 450 специалистов в смену, которые в постоянном режиме общаются с больными и восстанавливают их круг контактов.
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