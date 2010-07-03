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Культура

11:24

Художественная школа им. Серова отмечает 85-летие выставкой работ учителей и учеников

культура выставки

Фото: предоставлено организаторами

Детская художественная школа (ДХШ) имени В. А. Серова при поддержке "НАШЕго Радио" и Фонда Валентина Серова открыла выставку, посвященную 85-летию старейшей художественной школы, директором которой является правнучка великого русского художника Екатерина Серова.

Основанная в 1934 году первая художественная школа Москвы с 1956 года расположена в особняке IX века (по адресу: ул. Пречистенка, дом 32, строение 1), где в конце XIX века вела обучение детей знаменитая гимназия Л. И. Поливанова.

В выставочном зале Московского Союза художников (МСХ) будут представлены произведения основателей школы, нынешних преподавателей и учеников. Главная цель педагогического процесса ДХШ – развитие у юных художников образного восприятия, пластического его отображения, эстетическое воспитание, приобщение к культурным и духовным ценностям наследия мировой культуры и, конечно, приобретение профессиональных навыков и мастерства.

Выставка будет открыта для посетителей до 30 ноября. Режим работы зала: понедельник – выходной, со вторника по пятницу вход с 12:00 до 19:00. Стоимость билета – 80 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников – 50 рублей. Для художников, студентов художественных вузов, училищ, школ, инвалидов I-II групп, ветеранов ВОВ, служащих срочной службы, музейных работников, представителей прессы вход бесплатный.

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