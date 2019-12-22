Директор Ротару сообщил об ее участии в новогодних "Огоньках" в России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров подтвердил, что артистка приняла участие в съемках новогодних "Огоньков" в России.

"С 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". Уже даже дала концерт в Монако", – сказал Лавров "Газете.ру".

Ранее сообщалось, что София Ротару в 2018 году приняла решение не участвовать в программе "Песня года", постоянной участницей которой была с 1973 года. Свое решение певица объяснила ситуацией на Украине и нежеланием провоцировать радикально настроенных соотечественников.

Однако в 2019 году появились слухи, что Ротару примет участие в традиционных новогодних вечерах.