ВДНХ присоединится к акции "Ночь музеев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Музеи ВДНХ и "Москвариум" присоединятся к акции "Ночь музеев" 15 мая и проработают до полуночи. Об этом рассказали в пресс-службе выставки.

Посетители смогут попасть в том числе на экспозиции центров "Слово" и "Космонавтика и авиация", в музей ВДНХ и комплекс "Буран". Вход в центр "Слово" и музей ВДНХ будет свободным, в остальные же павильоны попасть бесплатно смогут те, кто предварительно зарегистрировался на бесплатные экскурсии. Кроме того, тематические программы подготовили "Москвариум" и Музей кино.

С 18:00 до 20:00 в этот день по ВДНХ пройдут обзорные экскурсии. "Во время тура гости могут увидеть результаты масштабной программы возрождения выставки, а также узнать об истории главной выставки страны", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Ночь музеев" на 70 площадках столице пройдет 250 бесплатных мероприятий. Их организуют музеи, театры, галереи и библиотеки. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

