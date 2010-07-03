До завершения приема фотографий на конкурс "Планета Москва" осталось чуть меньше недели

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
21 июля закончится прием работ и заявок на конкурс городской фотографии "Планета Москва". Затем жюри отберет финалистов конкурса, и начнется голосование в соцсетях, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
На сегодняшний день поступило уже около двух тысяч фотографий от 320 участников. Среди них есть фотоработы не только от жителей Москвы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Оренбурга и из ближнего зарубежья, отметил глава департамента Сергей Левкин.
Конкурс "Планета Москва" проводится уже седьмой год подряд. Работы принимаются по пяти основным номинациям: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса", "Строители в лицах. Ветераны – строители".
Номинация "Народное голосование" (интернет-голосование в соцсетях) будет проходить среди финалистов после отбора жюри, уточнил Левкин, который является его председателем. "Помимо голосования на официальных страницах департамента, выбрать лучшую фотоработу можно будет и на портале "Активный гражданин" с 29 июля по 11 августа включительно, – добавил Левкин. – В 2019 году исполняется 25 лет Фонду ветеранов строителей Москвы. Поэтому пользователям "Активного гражданина" мы предложим проголосовать за работы в новой, праздничной номинации, посвященной ветеранам-строителям. Авторы топ-3 будут отмечены памятными призами на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в парке "Зарядье" 17 августа".
Глава департамента отметил, что неважно, насколько профессионально сделаны фотографии, главное, чтобы в них можно было увидеть гармонию и красоту города, жизнь горожан, движение, градостроительное развитие и перспективу.
"Сергей Собянин неоднократно говорил, что основная задача властей – сделать Москву самым комфортным для проживания и работы мегаполисом. В столице реализуется ряд масштабных проектов, которые призваны решить поставленную задачу: запущена программа реновации жилья, ведется реорганизация промзон, реставрация памятников истории и культуры в центре города, строительство БКЛ, МЦД, ТПУ и другие проекты. Когда-нибудь фотографии участников фотоконкурса станут ценными свидетельствами документальной хроники градостроительных перемен, которые сейчас происходят в Москве на наших глазах", – сказал Сергей Левкин.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 17 августа в парке "Зарядье", одновременно откроется и выставка работ финалистов. После ее окончания снимки будут экспонироваться в "Доме на Брестской" и в мэрии Москвы.
Скачать заявку можно, перейдя по ссылке.
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