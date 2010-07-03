Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов Лиозновой

Фото: кадр из фильма "Три тополя на Плющихе", 1968 год, реж. Татьяна Лиознова

В столичной киносети "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов Татьяны Лиозновой в честь 95-летия со дня рождения режиссера, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Бесплатные показы пройдут с 17 по 21 июля в кинотеатрах "Факел", "Тула", "Звезда" и "Юность". Вход свободный", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках ретроспективы состоится показ фильмов "Евдокия", "Карнавал", "Три тополя на Плющихе" и "Рано утром".

Ранее стало известно, что 13 июля в столице начнется третий сезон передвижного киноклуба "Кино глазами инженера". Сезон будет длиться до 7 сентября.

Кинозалами будут служить знаковые архитектурные сооружения. В том числе красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице. Как отметила генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко, здания, рядом с которыми покажут фильмы, построены точно в те же годы, когда происходит действие по сюжету картины.

