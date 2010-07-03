В Новоспасском монастыре опровергли слухи о хранении останков царских детей

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В Новоспасском монастыре опровергли информацию, что в стенах храма хранятся останки детей императора Николая II – царевича Алексея и княжны Марии.

"Ничего подобного у нас не было. Не поймем, откуда ноги растут. Просто не было в монастыре этого", – цитирует ТАСС представителя монастыря.

В РПЦ не раскрывают данных о местонахождении останков, так как сомневаются в их подлинности.

"Останки хранятся в запечатанном виде в одном из московских монастырей. Мы не называем тот монастырь, в котором хранятся эти останки, потому что их принадлежность точно не установлена", – заявил журналистам заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ уточнил, что сейчас проводится ряд экспертиз. "Никаких новых результатов их проведения в нашем распоряжении сейчас нет. Информация о якобы исчезновении или уничтожении останков – слухи и сплетни", – резюмировал Кипшидзе.

Расстрел российского императора Николая II и его семьи произошел летом 1918 года в Екатеринбурге. РПЦ причислила царскую семью к лику святых в 2000 году. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи перенесли в усыпальницу Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. Новые останки были обнаружены в 2007 году. Предполагается, что они принадлежат царевичу Алексею и великой княжне Марии.

