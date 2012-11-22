Сотрудник наркоконтроля Подмосковья попался на взятке

Сотрудник службы собственной безопасности подмосковного управления ФСКН задержан по подозрению в получении взятки.

Сумма взятки неизвестна, должность и фамилия задержанного не сообщаются, передает РИА Новости. Материалы дела переданы в Следственный комитет, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудников управления ФСКН поймали с поличным при получении взятки в полмиллиона рублей.