22 ноября 2012, 16:43Происшествия
Сотрудник наркоконтроля Подмосковья попался на взятке
Сотрудник службы собственной безопасности подмосковного управления ФСКН задержан по подозрению в получении взятки.
Сумма взятки неизвестна, должность и фамилия задержанного не сообщаются, передает РИА Новости. Материалы дела переданы в Следственный комитет, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудников управления ФСКН поймали с поличным при получении взятки в полмиллиона рублей.
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!