В Москве девушке выстрелили в лицо из пневматики

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Московская полиция проводит проверку по факту ранения несовершеннолетней девушки из пневматического оружия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 13 декабря возле цирка-шапито "Радуга" на Флотской улице, где возникла ссора между двумя девушками. После конфликта 17-летнюю девушку доставили в Морозовскую детскую городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией глазного яблока и оружейным ранением мягких тканей лица. Пострадавшая заявила, что ее знакомая несколько раз выстрелила в нее из пневматического оружия.

Пострадавшая находится в офтальмологическом отделении, вскоре ей сделают операцию.