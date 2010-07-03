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Москва 24

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Город

04:09

Российские артисты и телеведущие сняли видео в поддержку акции "Наше дерево"

город экология дети

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российские актеры, певцы и телеведущие приняли участие в записи видеоролика, посвященного акции "Наше дерево". Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Российские звезды Ольга Кабо, Стас Пьеха, Дмитрий Дюжев, Ирина Дубцова и Дмитрий Дибров записали видео о том, почему у каждого ребенка в Москве должно появиться дерево. Специально для проекта селебрити записали пять авторских видео о глобальной значимости эко-образования для подрастающего поколения", - рассказали в департаменте.

Сообщается, что ролики созданы с целью показать, какими способами с раннего детства можно приучить самых маленьких горожан заботиться об экологии. В пресс-службе отметили, что акция "Наше дерево" началась в апреле нынешнего года.

"Количество участников превысило 2 тысячи человек. Первые именные деревья появились в Москве уже этой осенью. Сейчас на 2020 года подано около тысячи заявок", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее был открыт прием заявок на высадку растений в 2020 году в рамках акции "Наше дерево". В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды призвали всех горожан принять участие в акции. Подробности о ней можно узнать на официальном сайте.

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