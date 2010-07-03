Заявители отклонили предложенное мэрией место проведения митинга

Группа граждан, подавшая заявку на проведение митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте Академика Сахарова. Они предупреждены об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.
"Сегодня состоялись переговоры с заявителями, которые отказались проводить публичное мероприятие на проспекте академика Сахарова", – сказал журналистам первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности города Москвы Василий Олейник.
По его словам, инициаторы были предупреждены, что в соответствии с действующим законодательством они не могут проводить данное мероприятие.
"В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул Олейник.
Ранее в Москве уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: мероприятие 14 июля не было согласовано, а 20 июля прошел согласованный митинг.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве состоялся несанкционированный митинг за допуск независимых кандидатов в депутаты МГД, которым было отказано в регистрации из-за превышения количества недействительных подписей.
Выборы депутатов Мосгордумы 7 созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.
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