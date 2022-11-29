Спорткомплекс в виде вытянутой вдоль бульвара ленты построят в центре "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Современный спортивный комплекс в виде ленты, вытянутой вдоль бульвара, построят на территории инновационного центра "Сколково" по проекту архитектурного бюро Wowhaus. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В инновационном центре "Сколково" появится спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по любительскому футболу, спортивно-оздоровительных занятий и массовых спортивных мероприятий. <...> Форма здания спортивного комплекса представляет собой ленту, вытянутую вдоль бульвара", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кузнецова, в комплексе обустроят крытый футбольный манеж с искусственным покрытием, скалодром, тренажерный зал и другие объекты. Кроме того, на территории здания появятся футбольное поле, детская и спортивная площадки, беговые дорожки и зоны отдыха.

"Проект согласован на градостроительном совете фонда "Сколково", – добавил Кузнецов.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московские инвестпроекты позволят создать в городе более 16 тысяч рабочих мест. На их реализацию выделят около 160 гектаров земли.

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