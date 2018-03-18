Явка в Москве на выборах президента РФ к 10 утра составила почти 6 процентов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Явка избирателей в Москве на выборах президента РФ составила почти 6 процентов по данным на 10:00 утра по московскому времени. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"На 10:00 по московскому времени средняя явка по Москве составила 5,98 процента. Явка составила почти 6 процентов. Самый активный район Москвы – это Даниловский, там явка составила 10 процентов", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее Горбунов сообщил, что все 3620 участков в Москве на выборах работают без сбоев, голосование в столице проходит штатно.

Также отмечалось, что почти половина избирательных участков города оборудована КОИБами.

За порядком на избирательных участках следят более 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ, инициированного Общественной палатой Москвы.

Более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители народных дружин обеспечивают порядок и безопасность граждан в местах.

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