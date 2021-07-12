Вход в Музей Победы сделают бесплатным для итальянцев с 13 по 16 июля

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Музей Победы в Москве с 13 по 16 июля сделает бесплатным вход для граждан Италии в честь победы их сборной на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Граждане Италии при предъявлении паспорта смогут свободно посетить главное здание музея и открытые площадки военной техники.

"Гостям предлагают посмотреть коллекцию боевой техники времен Второй мировой войны, экспозиции и выставки музея", – говорится в сообщении.

Команды встретились на стадионе "Уэмбли" в Лондоне 11 июля. Обе на пути к финалу ни разу не проиграли, пройдя групповой этап с тремя победами из трех возможных.

В результате сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу, обыграв англичан по пенальти.

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти итальянцы оказались сильнее со счетом 3:2.