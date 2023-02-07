Инвесторам выделят почти 43 га земли для строительства 13 спорткомплексов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичным застройщикам передадут без торгов в аренду земельные участки площадью 42,8 гектара для строительства 13 спортивных комплексов. Об этом информирует пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

По словам главы комплекса Владимира Ефимова, общая площадь объектов составляет больше 400 тысяч "квадратов". Пять спорткомплексов возведут в западной части Москвы, четыре – в северо-западной, по одному – в южной, северо-восточной, северной, а также в ТиНАО.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что столица передаст свыше 6 гектаров в Хорошёво-Мнёвниках для строительства центра подготовки национальной сборной по футболу.

"На Ленинградском проспекте появится Ледовый дворец "Красная армия", инвестор получит от города почти 8 гектаров земли. На территории 10 гектаров в ТиНАО возведут конноспортивный комплекс, еще 3,5 гектара на улице Верейской выделят для центра художественной гимнастики", – поделился Гаман.

Руководитель департамента добавил, что специалисты также построят спорткомплекс с футбольным полем площадью в 2 гектара на улице Минской.

Помимо этого, объекты возведут районах Алексеевском, Москворечье-Сабурово, Внуково, Ново-Переделкино и Проспект Вернадского. Еще три спорткомплекса появятся в Хорошёво-Мнёвниках, заключил Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за последние десять лет в ТиНАО возвели 11 спортивных объектов. Из крупных комплексов мэр назвал лыжную трассу в Михайлово-Ярцевском, спортивно-досуговый центр в Троицке, спортивно-оздоровительный центр в Сосенском и ледовый тренировочный центр "Снегирь Арена" в Марушкинском.

Собянин сообщил о строительстве новых спортивных объектов в Раменках и Ясеневе

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