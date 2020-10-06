Самовосстанавливающиеся ЛЭП появились в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Столичные энергетики проводят испытания уникального инновационного оборудования, позволяющего избежать обрыва линий электропередачи (ЛЭП), сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Это позволит предотвратить технологические нарушения, вызванные повреждением воздушной линии, и не допустить перерывов в электроснабжении потребителей", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, первые самовосстанавливающиеся ЛЭП появились в поселении Новофедоровском в ТиНАО.

Бирюков отметил, что уникальные технические особенности помогают распределять и натягивать провод в пролетах при падении высокого дерева.

Он добавил, что оборудование прошло испытания в реальных условиях.

В прошлом году Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак участвовали в запуске новой электроподстанции "Хованская" ПАО "МОЭСК" ("Россети Московский регион").

Мощность подстанции – 700 МВА, что делает ее самым крупным питающим центром ТиНАО. Ввод подстанции позволил существенно повысить надежность электроснабжения ТиНАО, а его суммарная мощность увеличилась почти на 50 процентов. Созданный резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15–20 лет.