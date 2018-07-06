Еще два дома по программе реновации поставлены на кадастровый учет‍ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две многоэтажки в ЮЗАО и ЗАО поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы. Об этом передает Агентство "Москва".

"Еще два многоквартирных дома в Москве по адресам: улица Профсоюзная, дом 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, дом 22, поставлены Управлением Росреестра на кадастровый учет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая площадь 21 этажного дома на Профсоюзной улице – 30,2 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 360 квартир, семьдесят две из них – однокомнатные и трехкомнатные, а 216 – двухкомнатные. Дом на улице Малая Филевская разноуровневый. В нем 19, 22 и 23 этажа. Его площадь составляет 55,5 тысяч квадратных метров, на которых расположились 611 квартир: 156 – однокомнатные, 305 – двухкомнатные и 150 – трехкомнатные.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что строительство домов по программе реновации закончится на 80 дней раньше. На это окажет влияние оптимизация административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ.