Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

6 июля, 11:36

Еще два дома по программе реновации поставлены на кадастровый учет‍ в Москве

город строительство реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две многоэтажки в ЮЗАО и ЗАО поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы. Об этом передает Агентство "Москва".

"Еще два многоквартирных дома в Москве по адресам: улица Профсоюзная, дом 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, дом 22, поставлены Управлением Росреестра на кадастровый учет", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Общая площадь 21 этажного дома на Профсоюзной улице – 30,2 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 360 квартир, семьдесят две из них – однокомнатные и трехкомнатные, а 216 – двухкомнатные. Дом на улице Малая Филевская разноуровневый. В нем 19, 22 и 23 этажа. Его площадь составляет 55,5 тысяч квадратных метров, на которых расположились 611 квартир: 156 – однокомнатные, 305 – двухкомнатные и 150 – трехкомнатные.

Ранее Сергей Левкин сообщил, что строительство домов по программе реновации закончится на 80 дней раньше. На это окажет влияние оптимизация административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать