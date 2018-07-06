Еще два дома по программе реновации поставлены на кадастровый учет‍ в Москве

6 июля, 11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Две многоэтажки в ЮЗАО и ЗАО поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы. Об этом передает Агентство "Москва".
"Еще два многоквартирных дома в Москве по адресам: улица Профсоюзная, дом 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, дом 22, поставлены Управлением Росреестра на кадастровый учет", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Общая площадь 21 этажного дома на Профсоюзной улице – 30,2 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 360 квартир, семьдесят две из них – однокомнатные и трехкомнатные, а 216 – двухкомнатные. Дом на улице Малая Филевская разноуровневый. В нем 19, 22 и 23 этажа. Его площадь составляет 55,5 тысяч квадратных метров, на которых расположились 611 квартир: 156 – однокомнатные, 305 – двухкомнатные и 150 – трехкомнатные.
Ранее Сергей Левкин сообщил, что строительство домов по программе реновации закончится на 80 дней раньше. На это окажет влияние оптимизация административных процедур при получении ордера на проведение земляных работ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: