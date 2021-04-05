Тележурналист Попов принял участие в высадке деревьев в Яблоневом саду на западе столицы

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В Яблоневом саду района Фили-Давыдково появилось более 40 новых деревьев благодаря специальному субботнику, целью которого стало восстановить островок природы.
В акции приняли участие молодежь, школьники, люди старшего возраста и тележурналист Евгений Попов.
"Возрождение яблоневой аллеи в этом памятном историческом месте – достойная дань уважения нашим фронтовикам. Это сохранение памяти о тех, кто закладывал его здесь 74 года назад. И пример того, как можно решать проблемы компенсационного озеленения", – сказал тележурналист.
Он же подарил саду 35 молодых саженцев и 7 больших яблонь-семилеток, высадкой которых и занимались горожане. Каждую из них назвали в честь героев Советского Союза.
Теперь сад украсят яблони Алексея Артамонова, Николая Ватутина, Василия Клочкова, Владимира Пивченкова, Виктора Полосухина, Алексея Свиридова и Дмитрия Михайлика.
Ранее Мосприрода пригласила горожан на субботники в парках Москвы 24 апреля. Специалисты развесят искусственные гнездовья, проведут мастер-классы и другие эколого-просветительские мероприятия. Мусор, собранный в процессе уборки, будет направлен на переработку.
В ведомстве посоветовали надеть на субботник закрытую одежду, а также попросили не беспокоить гнезда птиц и диких животных.
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