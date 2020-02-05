Началось проектирование станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начали проектировать станцию "Суворовская" Кольцевой линии метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, специалисты разрабатывают для будущей станции наиболее эффективные технические решения.

"Сейчас мы занимаемся проектированием. Это очень сложная станция. Задача ее не просто построить, задача сейчас спланировать ее так, чтобы мы могли ее эффективно интегрировать с действующей Люблинско-Дмитровской линией", – заявил специалист.

Бочкарев отметил, что наибольшую трудность в работе представляет вопрос интеграции действующего радиального направления с Кольцевой линией.

По предварительным данным, строительство станции "Суворовская" завершат в 2023 году.

Ранее сообщалось, что с наступлением 2020 года в столице начнут строительство 26 станций Московского метрополитена. В частности, это касается первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Кроме того, продолжатся работы на Коммунарской линии.

