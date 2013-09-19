Московский ЦСКА обыграл хоккеистов "Ак Барса" в матче КХЛ

Хоккеисты столичного ЦСКА победили казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу армейцев

Как передает РИА Новости, в составе победителей точные броски на счету спортсменов Игоря Григоренко и Илари Фильппулы.

В следующем матче ЦСКА примет у себя нижегородскую команду "Торпедо". "Ак Барс" встретится с братиславским "Слованом". Игры пройдут 21 сентября.