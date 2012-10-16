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16 октября 2012, 16:19

Фитнес

В Москве открылся бойцовский клуб премиум-класса

В Москве открылся "Клуб единоборств №1" – первый в России клуб боевых единоборств премиум-класса. Здесь желающие могут с помощью профессиональных тренеров заняться К1, боксом, джиу-джитцу, дзюдо, грэпплингом, ММА, CrossFit и йогой.

Клуб расположен на территория спорткомплекса "Локомотив". Помещение включает несколько тренировочных зон для борьбы, ударных тренировок, crossfit, а также боксерский и восьмиугольный ринги.

Клуб также оборудован раздевалками с хаммамом, зоной отдыха с фитнес-баром, магазином экипировки для единоборств от ведущих мировых производителей и бесплатной парковкой.

"Персональный подход и различные типы тренинга: от индивидуального до группового – делают искусство боя доступным для женщин и детей", – сообщается на странице клуба в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, программа включает мастер-классы от профессионалов из разных стран.

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