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12 февраля 2013, 13:56

Ж/Д и вокзалы

Около делового центра "Москва-Сити" появится железнодорожная эстакада

В районе делового центра "Москва-Сити" появится железнодорожная эстакада. Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, подрядная организация уже начала подготовительные работы.

Строителям предстоит разобрать существующую насыпь и демонтировать Западный путепровод над Смоленской железной дорогой. Вместо этого будет построена эстакада, новый путепровод и автодороги прилегающей сети, а также будет реконструирован левобережный устой Дорогомиловского моста.

Проект улучшит транспортное обслуживание "Москва-Сити" и создаст условия для формирования ТПУ "Сити". Сроки выполнения работ составят 12 месяцев с момента передачи объекта.

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