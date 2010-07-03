ФРС США второй раз за год cнизила базовую ставку

Федеральная резервная система США вновь снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов, это происходит уже второй раз за год, передает РИА Новости.
Отмечается, что решение совпало с прогнозами аналитиков – ставку уменьшили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. В ФРС ситуацию связывают со слабой инфляцией и влиянием международной обстановки.
В июле ФРС снизила базовую ставку на 25 пунктов впервые за десять лет, до этого показатель только сохранялся или повышался. Рубль вслед за решением усилил колебания к доллару и продолжает рост к евро.
Ранее стало известно, что Россия сокращает вложения в государственные ценные бумаги США, в июле их уровень снизился до 8,5 миллиарда долларов. Из этих денег 6,239 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 миллиарда – на краткосрочные. Вложения уменьшились на 2,35 миллиарда долларов.
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