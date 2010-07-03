ФРС США второй раз за год cнизила базовую ставку

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Федеральная резервная система США вновь снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов, это происходит уже второй раз за год, передает РИА Новости.

Отмечается, что решение совпало с прогнозами аналитиков – ставку уменьшили с уровня 2-2,25% до 1,75-2% годовых. В ФРС ситуацию связывают со слабой инфляцией и влиянием международной обстановки.

В июле ФРС снизила базовую ставку на 25 пунктов впервые за десять лет, до этого показатель только сохранялся или повышался. Рубль вслед за решением усилил колебания к доллару и продолжает рост к евро.

Ранее стало известно, что Россия сокращает вложения в государственные ценные бумаги США, в июле их уровень снизился до 8,5 миллиарда долларов. Из этих денег 6,239 миллиарда долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 миллиарда – на краткосрочные. Вложения уменьшились на 2,35 миллиарда долларов.