Экономист рассказал, как менялось отношение россиян к кризису

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Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал о нынешнем отношении россиян к финансовому кризису в стране. Его слова приводит ИА "НСН".

"В последние три года в России идет экономическое оживление, которое положительно отразилось и на потребительском рынке, и на рынке недвижимости, и на рынке труда, что уменьшает долю тех, кто говорит о кризисе", – отметил эксперт.

Он добавил, что вслед за улучшением финансовой ситуации будет увеличиваться количество людей, отрицающих факт кризиса, при этом для масштабного изменения картины необходим коренной перелом в экономике.

"Кризис влияет на планы россиян, когда очень сильно обостряется. Он сильно повлиял на эти планы в 2014-2016 годах. Но в 2017-2018 годах, когда началось экономическое оживление, люди стали активно покупать недвижимость, автомобили", – уточнил Колташов. По его словам, в настоящее время вновь отмечается спад потребления и спроса, так что все большее количество граждан старается иметь сбережения.

"В связи с этим люди стали менее ветрено относится к экономическим новостям, чем это было в 2008 или в 2014-2016 годах", – подытожил экономист.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис. Глава ведомства отметил, что через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста, цены при этом не снизятся. По словам Орешкина, к следующему глобальному экономическому кризису Россия готова лучше, чем в 2008 году, или к падению цен на нефть 2014 года.