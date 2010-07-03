Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", он отметил, что через рост тарифов и ограничение эффективности в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста. При этом цены снижаться не будут.
"Кризис будет носить другой характер. Понятно, что здесь меньшая вероятность финансовых кризисов, но большая вероятность таких затяжных событий с низким ростом и с высокой инфляцией", – заявил Орешкин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА Новости.
Он отметил, что проблемы в экономике не будут связаны с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе. Орешкин подчеркнул, что к следующему глобальному экономическому кризису Россия готова лучше, чем в 2008 году или к падению цен на нефть 2014 года.
Главным каналом распространения замедления глобальной экономики для нашей страны станут цены на сырье. Ослабление рубля Орешкин связывает с краткосрочным резким оттоком капитала из России. Рубль при текущей цене на нефть стоит дороже.
"У России в этом плане есть определенный запас. С точки зрения цен на сырьевые товары гораздо более уязвима Саудовская Аравия. Именно поэтому есть договоренности по сдерживанию объемов производства для долгосрочной балансировки рынка. Поэтому здесь определенные риски есть, но они носят ограниченный характер из-за нашей большей готовности ко всем этим сценариям", – добавил министр.
Также он отметил, что в ближайший год вектор мировой экономике будет задавать непредсказуемость торговых переговоров между США и Китаем.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.