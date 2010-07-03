Доставка из онлайн-магазинов в России может стать дешевле

Доставка товаров из онлайн-магазинов может подешеветь на 5–10%. Об этом "Известиям" сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Стоимость доставки снизится, если будет принят законопроект об использовании QR-кода вместо бумажного чека.
По данным АКИТ, сейчас 50% заказов покупателям доставляют курьеры. Средняя стоимость курьерской доставки в столице составляет 350 рублей. При этом пока каждый курьер обязан предоставить клиенту бумажный и электронный чеки, для чего необходима мобильная контрольно-кассовая техника. Уточняется, что затраты на содержание одного аппарата обходится примерно в десять тысяч рублей в год.
В апреле депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ". Инициатором проекта выступила группа парламентариев во главе с председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.
Законопроект предусматривает, что компании и ИП, которые заняты торговлей с привлечением курьеров, смогут использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно. Согласно предложенным поправкам, вместо бумажного чека покупателю можно будет показать QR-код или отправить электронный чек. Как считает президент АКИТ Артем Соколов, если разрешат использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и отказаться от бумажных чеков, это в разы снизит расходы онлайн-магазинов.
По словам руководителя направления "Платежные сервисы" компании "Юлмарт" Дмитрия Ерушенкова, возможность не печатать бумажный чек в момент расчета с клиентом позволит перенести сервис оплаты в облачную инфраструктуру, снизив издержки. В пресс-службе Ozon также отметили, что законопроект отвечает интересам динамично развивающегося сектора онлайн-торговли. Его принятие поможет сделать предложения онлайн-магазинов еще более привлекательными для клиентов, пояснили эксперты.
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