Производители предупредили о риске дефицита холодильников и кондиционеров в РФ – СМИ

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В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредили россиян о риске дефицита холодильников и кондиционеров. Соответствующий документ был составлен на имя министра экономического развития Максима Решетникова.

Как передает РБК, в письме авторы обратили внимание на усложнившийся ввоз в Россию хладагентов, используемых при производстве и обслуживании холодильников. По мнению производителей, с июля 2021 года некоторые производители потеряли возможность поставки компонента.

В РАТЭК призывали Решетникова дать указания Минприроды и Росприроднадзору по выдаче разрешений на импорт хладагентов. Авторы письма считают недопустимым подобные ограничения из-за отсутствия соответствующих документов.

В Минприроды подтвердили наличие письма от РАТЭК. В Минэкономразвития также подтвердили обращение производителей, при этом письмо было перенаправлено в Минпромторг.

"На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют", – подчеркнули в Минпромторге.

Ранее в компании Intel рассказали, когда закончится дефицит компонентов для электроники. Эксперт выразил мнение, что с ухудшением ситуации с чипами связаны последствия пандемии – мировой экономический кризис, закрытие заводов и нарушение цепочек поставок. Также причиной является растущий спрос на электронику.