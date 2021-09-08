В Роскачестве рассказали, почему пластиковые пакеты экологичнее бумажных

Фото: depositphotos/nito103

В Роскачестве проанализировали данные исследований и пришли к выводу, что пластиковый пакет более экологичный, чем бумажный и даже тканевый. Об этом сообщает News.ru.

В свою очередь, организация Test Achats изучила экологичность пакетов и пришла к выводу, что бумажные и тканевые альтернативы экологичнее пластиковых лишь при условии многократного использования, которое никто не соблюдает. Кроме того, на производство бумажных и тканевых пакетов уходит гораздо больше ресурсов, а сам процесс несет вред окружающей среде.

Российский проект "Собиратор" также представил факторы, по которым бумажные и тканевые пакеты проигрывают пластиковым. При производстве бумажной альтернативы тратится в 4 раза больше электроэнергии и в 17 раз – больше воды, а также компании используют до 200 химических реагентов. Это приводит к увеличению выброса вредных веществ в атмосферу на 70 процентов, а в воду – в 50 раз.

Отмечается, что экологичным вариантом может стать пластиковый пакет из вторсырья, с ним можно сходить в магазин всего 1–2 раза перед переработкой. Одноразовый же пакет нужно использовать не менее 3 раз. Бумажная альтернатива должна использоваться минимум 8 раз, джутовый пакет – от 36 до 68, хлопковый – 104, а сумка-тележка – не менее 709.

Ранее в Российском экологическом операторе рассказали, что страну ожидает быстрый рост отходов, если не будут приняты меры по запрету производства некоторых неперерабатываемых товаров и введению расширенной ответственности производителя.

Там отметили, что Россия не сможет справиться с ростом отходов, развивая лишь отрасль переработки, поэтому РЭО призывает к запрету производства 28 видов товаров, в их числе – трубочки и ватные палочки.

