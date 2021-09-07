В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россию ожидает быстрый рост отходов, если не будут приняты меры по запрету производства некоторых неперерабатываемых товаров и введению расширенной ответственности производителя. Об этом на пленарной сессии выставки "ВэйстТэк" сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
"С учетом той структуры экономики, я имею ввиду, нацеленной на потребление, которая существует в большинстве стран цивилизованного мира, если ничего не делать в плане отходообразования, в том числе и самоограничений, то мы в этом отношении (образования отходов. – Прим. ред.) будем расти коллапсирующим образом", – приводит РИА новости слова Буцаева.
Он отметил, что страна не сможет справиться с ростом отходов, развивая лишь отрасль переработки, поэтому РЭО призывает к запрету производства 28 видов товаров, в их числе – трубочки и ватные палочки.
Также экологический оператор пытается ввести расширенную ответственность производителя, которая должна стимулировать их отказываться от использования неперерабатываемой упаковки.
Ранее Денис Буцаев сообщал, что запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки может быть введен в России через два года. По его словам, именно столько времени понадобится на создание мощностей для производства альтернативных товаров.
В России полностью запретят неперерабатываемый пластик к 2024 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: