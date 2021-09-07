В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россию ожидает быстрый рост отходов, если не будут приняты меры по запрету производства некоторых неперерабатываемых товаров и введению расширенной ответственности производителя. Об этом на пленарной сессии выставки "ВэйстТэк" сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

"С учетом той структуры экономики, я имею ввиду, нацеленной на потребление, которая существует в большинстве стран цивилизованного мира, если ничего не делать в плане отходообразования, в том числе и самоограничений, то мы в этом отношении (образования отходов. – Прим. ред.) будем расти коллапсирующим образом", – приводит РИА новости слова Буцаева.

Он отметил, что страна не сможет справиться с ростом отходов, развивая лишь отрасль переработки, поэтому РЭО призывает к запрету производства 28 видов товаров, в их числе – трубочки и ватные палочки.

Также экологический оператор пытается ввести расширенную ответственность производителя, которая должна стимулировать их отказываться от использования неперерабатываемой упаковки.

Ранее Денис Буцаев сообщал, что запрет на производство одноразовых пластиковых товаров и упаковки может быть введен в России через два года. По его словам, именно столько времени понадобится на создание мощностей для производства альтернативных товаров.

