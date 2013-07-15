На Ленинградском шоссе в Зеленограде построят 54-метровый тоннель

Московские власти объявили конкурс на возведение транспортной развязки на 41-м километре Ленинградского шоссе в Зеленограде, говорится на сайте бюллетеня оперативной информации "Московские торги".

В этом месте планируется построить 54-метровый тоннель, который позволит убрать действующий здесь светофор, а также расширить Ленинградку до четырех полос в каждую сторону.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию Панфиловского проспекта и Льяловского шоссе с прокладкой пешеходных переходов.

Начальная (максимальная) цена контракта - 165,9 миллионов рублей. Работы начнутся в будущем году и завершатся в 2015 году, добавляется в материале.

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