Строительство тоннеля на Дмитровке идет ускоренными темпами

13 сентября 2012, 16:04
Шестиполосный транспортный тоннель по направлению Дмитровского шоссе на пересечении с 3-м Нижнелихоборским проездом строят в ускоренном темпе.
В настоящее время заканчивается устройство ограждающих конструкций, построен временный пешеходный мост, разрабатывается грунтовое ядро котлована. Кроме того, ведется строительство водовода и перекладка коммунальных сетей.
Движение транспорта на участке сейчас организовано по временной схеме, при этом сохранено по 4 полосы в обоих направлениях.
Напомним, кроме тоннеля проект предусматривает строительство боковых проездов, а также расширение 3-го Нижнелихоборского проезда до 6-ти полос от Дмитровского шоссе в сторону Локомотивного проезда.
Над тоннелем будет построен пешеходный переход, который соединят с тремя подземными пешеходными тоннелями.
Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, Дмитровское шоссе является одним из главных радиальных направлений Москвы и соединяет центр города с его северной частью.
По мнению экспертов, строительство значительно увеличит пропускную способность участка шоссе. А ликвидация пробок, в свою очередь, скажется на экологической ситуации.
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