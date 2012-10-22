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22 октября 2012, 16:59

Общество

В Москве пройдет национальный праздник "Спортивная семья"

В московском Дворце спорта "Янтарь" 27 октября пройдет национальный праздник для детей и их родителей "Спортивная семья". В состязаниях примут участие победители региональных соревнований из Санкт-Петербурга, Тверской, Омской, Ростовской, Челябинской областей, а также из Ставропольского края и Якутии.

В числе приглашенных гостей – министр спорта РФ Виталий Мутко, руководители всероссийских спортивных федераций, тренеры, чемпионы и призеры Олимпийский игр, сообщает РИА Новости.

Организатором мероприятия выступает министерство спорта РФ.

Национальный праздник начнется в 11.00 по адресу: улица Маршала Катукова, 22.

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