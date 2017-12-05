Шестилетняя россиянка признана самой красивой девочкой в мире

Фото: instagram.com/anna_knyazeva_official/
Стала известна новая носительница звания самой красивой девочки в мире. Ей стала шестилетняя Анастасия Князева из России. Лицо маленькой россиянки сравнивают с кукольным из-за больших голубых глаз и длинных ресниц.
Фотографии девочки выложены в Instagram, который ведет ее мама. Настя живет в Перми и работает моделью с пяти лет. По словам мамы Анастасии, девочка любит петь, но вокалом пока не занимается, сообщают "Аргументы недели"
Ранее самой красивой шестилетней девочкой были француженка Тилан Блондо и россиянка Кристина Пименова, дочь известного в прошлом футболиста Руслана Пименова. Иностранке уже исполнилось 16 лет, а Кристине сейчас 11 лет.
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