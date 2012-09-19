Столичная Госавтоинспекция обратит особое внимание на детей

19 сентября 2012, 18:41
В Москве стартовала декада дорожной безопасности детей. С 19 по 28 сентября в столичных школах пройдут открытые уроки и олимпиады по безопасности дорожного движения, а в детских садах будут организованы утренники, конкурсы и викторины.
На территории самого крупного в регионе автогородка в Зеленограде сотрудники ГИБДД проведут мастер-класс для детей по безопасному поведению на дороге.
Кроме того, совместно с педагогами представители Госавтоинспекции намерены поговорить на тему безопасности на дорогах с родителями, для этого запланированы специальные родительские собрания.
В рамках декады в Москве пройдут акции "Засветись!", пропагандирующая использование светоотражающих элементов, и "Автокресло – детям!", сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции
Отметим, что с начала года на дорогах Москвы пострадали 694 ребенка, из них 311 – пешеходы и 268 – пассажиры транспортных средств.
При этом лишь в половине случаев дети-пешеходы страдают по собственной неосторожности, остальные получают травмы в ДТП по вине взрослых.
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: