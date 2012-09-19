Столичная Госавтоинспекция обратит особое внимание на детей

В Москве стартовала декада дорожной безопасности детей. С 19 по 28 сентября в столичных школах пройдут открытые уроки и олимпиады по безопасности дорожного движения, а в детских садах будут организованы утренники, конкурсы и викторины.

На территории самого крупного в регионе автогородка в Зеленограде сотрудники ГИБДД проведут мастер-класс для детей по безопасному поведению на дороге.

Кроме того, совместно с педагогами представители Госавтоинспекции намерены поговорить на тему безопасности на дорогах с родителями, для этого запланированы специальные родительские собрания.

В рамках декады в Москве пройдут акции "Засветись!", пропагандирующая использование светоотражающих элементов, и "Автокресло – детям!", сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции

Отметим, что с начала года на дорогах Москвы пострадали 694 ребенка, из них 311 – пешеходы и 268 – пассажиры транспортных средств.

При этом лишь в половине случаев дети-пешеходы страдают по собственной неосторожности, остальные получают травмы в ДТП по вине взрослых.