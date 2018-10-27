Дополнительные парковочные места появятся на юго-востоке Москвы с 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 50 парковочных мест организуют в столичном районе Марьино с 29 октября в связи с изменением схемы движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Там отметили. что с 29 октября участок Марьинского бульвара от Мячковского бульвара в районе дома 23 в направлении к улице Братиславская и участок бульвара от улицы Братиславская в районе дома 26а в сторону Мячковского бульвара станут односторонними.

"Изменение схемы движения позволит организовать парковочные места в районе жилой застройки и обеспечить комфортный проезд автомобилей", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предложил москвичам выбрать места для обустройства резидентных парковок. В связи с многочисленными обращениями от жителей центральных районов, которые жалуются на нехватку парковочных мест вблизи домов, было принято решение организовать электронный ящик: resident@mos.ru, на который можно отправлять предложения по конкретным адресам, где резиденты хотят парковаться.

Сейчас в Москве существует 160 парковок для резидентов. Парковка там доступна только жителям района, имеющим разрешение. Резиденты имеют право бесплатно парковать свои машины с 20:00 до 8:00.

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