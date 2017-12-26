Суд не смог вынести решение по делу Юлии Началовой

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Суд не смог вынести решение по административному делу в отношении певицы Юлии Началовой. Ранее полицейские составили на нее протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Как сообщает "Газета.ру", на заседании мирового суда Дорогомиловского района столицы представитель певицы внес несколько ходатайств, часть их которых суд удовлетворил. Так, судья поддержал предложение допросить инспектора ДПС, который составил протокол на Началову. Уточняется, что инспектор должен прийти на заседание суда, которое пройдет 22 января. Тогда же, пишет издание, вероятно, и примут окончательное решение по этому делу.

В ночь на 8 декабря Юлия Началова отказалась пройти медосвидетельствование на состояние опьянения по требованию инспектора ДПС. Ранее сообщалось, что певица может получить административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года.