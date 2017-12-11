Певицу Юлию Началову могут лишить прав за отказ от теста на алкоголь

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Певице Юлии Началовой грозит лишение прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее составили административный протокол.

Инцидент произошел 8 декабря на западе Москвы. Сотрудники ДПС остановили Lexus, при проверке документов у девушки-водителя выявили признаки опьянения. Ей предложили пройти медосвидетельствование. Водитель отказалась от этого, сообщает ТАСС. После этого ее отстранили от управления машиной и составили административный протокол. Материалы передали в суд. Певица может получить административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года.