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Авто

11 июля, 07:43

В России могут ввести новые правила регистрации автомобилей‍

авто власть

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Госдуме хотят изменить порядок регистрации новых автомобилей, сообщает "Коммерсант".

Законопроект "О государственной регистрации транспортных средств" прошел первое чтение еще в 2013 году, после чего находился на стадии доработки. Теперь же думский комитет по транспорту рекомендует принять его во втором чтении.

Ожидается, что процесс регистрации машин при покупке у официальных дилеров значительно облегчится – автовладельцев хотят освободить от необходимости ездить в ГИБДД для постановки транспортного средства на учет. Эти функции возьмет на себя дилер.

Автосалоны же должны будут пройти проверку, выполнить ряд требований и впоследствии получат статус "специализированной организации". Авторизованные дилеры смогут изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Правда, эта услуга должна стать платной.

Также документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Согласно закону, знаки можно будет получить в австосалоне, однако сами номера – в ГИБДД.

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