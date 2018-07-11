В России могут ввести новые правила регистрации автомобилей‍

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В Госдуме хотят изменить порядок регистрации новых автомобилей, сообщает "Коммерсант".
Законопроект "О государственной регистрации транспортных средств" прошел первое чтение еще в 2013 году, после чего находился на стадии доработки. Теперь же думский комитет по транспорту рекомендует принять его во втором чтении.
Ожидается, что процесс регистрации машин при покупке у официальных дилеров значительно облегчится – автовладельцев хотят освободить от необходимости ездить в ГИБДД для постановки транспортного средства на учет. Эти функции возьмет на себя дилер.
Автосалоны же должны будут пройти проверку, выполнить ряд требований и впоследствии получат статус "специализированной организации". Авторизованные дилеры смогут изготавливать номера и передавать весь комплект документов с ключами клиенту. Правда, эта услуга должна стать платной.
Также документ разделяет понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр). Согласно закону, знаки можно будет получить в австосалоне, однако сами номера – в ГИБДД.
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