В Люблине и Лефортове появились новые детские площадки

Новые игровые комплексы появились на территории Московского объединенного музея-заповедника – в Люблине и Лефортове.

"При выборе малых архитектурных форм – какие качели, горки, песочницы и карусели были бы интереснее для детей, – сотрудники музея советовались с местными жителями", – сообщает пресс-служба музея-заповедника.

В настоящее время на территории Лефортово находятся две детские площадки с каруселями, комплексом горок и с фургончиком. Вторая площадка открыта на территории Люблино, на ней есть даже своя искусственная пальма.

В тексте отмечается, что все игровые комплексы имеют травмобезопасное покрытие, сертификаты безопасности и соответствуют современным нормативам.

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