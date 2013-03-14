Аэроэкспрессы до Внуково будут ходить чаще

С 1 апреля 2013 года компания "Аэроэкспресс" вводит шесть дополнительных поездов на маршрут Москва ‒ Внуково. Это позволит сократить интервалы между поездами до тридцати минут.

Из Москвы дополнительные поезда будут отправляться в 15:30, 17:30 и 19:30. Из Внуково – в 13:00, 16:30 и 18:30.

Как отмечает пресс-секретарь "Аэроэкспресса" Надежда Доржиева, увеличение количества поездов обусловлено прежде всего ростом пассажиропотока. За 2012 год компания перевезла из Москва в аэропорт более 2,1 млн пассажиров, что на двадцать процентов превысило показатель за 2011 год.