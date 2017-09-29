Собянин открыл макет Москвы на ВДНХ

29 сентября 2017, 15:01
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин открыл обновленный архитектурный макет Москвы на ВДНХ и осмотрел ход реставрации исторических павильонов и благоустройства территории выставки.
После передачи ВДНХ правительству Москвы специалисты навели порядок и отремонтировали разрушавшиеся павильоны, рассказал мэр Москвы. Он отметил, что посетителей стало больше в разы, сегодня их число составляет 25 миллионов человек в год. По словам Собянина, в 2017 году началась масштабная реставрация павильонов, фонтанов и исторического ландшафта, которая по большей части завершится в 2018 году. "Главная выставка страны переживает свое второе рождение", – заявил мэр.
Архитектурный макет столицы располагается в новом павильоне. На нем можно увидеть исторический центр внутри Садового кольца, затем макет предполагается расширить до Третьего транспортного кольца и далее, уточнил Собянин.
Мэр также осмотрел ход реставрации павильона № 58 "Земледелие" ("Украинская ССР"). Его построили в 1954 году по проекту архитектора Алексея Тация, здание знаменито керамическим фасадом и скульптурными группами у входа. В 1990-е годы его заполонили торговые киоски.
В 2013 году павильон был в аварийном состоянии, его закрыли. В 2014 были выполнены противоаварийные работы, сейчас проходит комплексная реставрация здания. Она включает в себя восстановление декоративных решеток, капителей, керамических панно, герба главного фасада и другое. В 2018 году при создании Музейного города ВДНХ в павильоне планируется открыть музей "Кириллицы", посвященный славянской письменности.
Летом стало известно, что на макете столицы на ВДНХ появятся "Москва-Сити", гостиница "Украина" и Киевский вокзал. К концу 2017 года площадь макета должна увеличиться до 600 квадратных метров. Когда макет изготовят полностью, его площадь составит около 945 квадратных метров – он станет крупнейшим в мире. На макете можно будет увидеть все железнодорожные вокзалы, Воробьевы горы, здание МГУ, промзону ЗИЛ.
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