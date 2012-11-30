Генассамблея ООН признала Палестину государством в статусе наблюдателя во всемирной организации. В ПНА надеются, что это решение придаст новый импульс переговорам с Израилем.

Резолюция была принята после одобрения 138 из 193 стран-членов ООН, в то время как против получения Палестиной нового статуса проголосовали всего 9 стран, передает РИА Новости.

До сих пор Палестина была представлена в ООН в качестве субъекта-наблюдателя.

Новый статус позволит этому государству обратиться в Международный суд в Гааге, чтобы выдвинуть обвинения в военных преступлениях против Израиля.

Канцелярия главы израильского правительства назвала решение Генассамблеи "бессмысленным и ничего не меняющим в реалиях на местах".

С критикой ООН выступили и Америка: госсекретарь США Хиллари Клинтон, заявила, что резолюция Генассамблеи ООН является "прискорбной и контрпродуктивной". По мнению Вашингтона, новый статус Палестины создает новые препятствия на пути к миру.

Между тем председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов не исключает возможности возобновления переговоров между враждующими странами.

"Как известно, эти переговоры были прерваны два года назад, когда Палестина отказалась их вести "с нулевой точки" на фоне поселенческой деятельности Израиля. И Россия, которая поддерживает повышение статуса Палестины, считает, что решение Генассамблеи не может заменить переговорный процесс", - заявил Маргелов.