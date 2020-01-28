Мослекторий: как мы создаем, измеряем и используем время

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10 февраля в Российской государственной детской библиотеке состоится лекция проекта Мослекторий по теме "Время: создаем, измеряем, используем".

На протяжении всего своего развития человечество пыталось понять, что такое время и как его определить. Давным-давно астрологи считались хранителями точного времени. В древности люди верили, что листопад влияет на скорость вращения Земли. Почему нашим далеким предкам было важно научиться измерять время и какие устройства для его измерения известны науке сегодня?

На лекции мы узнаем о том, что такое атомные часы, как выглядит одна секунда глазами ученых-физиков. Без атомных часов невозможно представить себе движение спутников, работу GPS-навигаторов и передачу сигналов точного времени. Могут ли такие часы спешить? Почему в космосе время движется не так, как на Земле? Как появились часовые пояса и разница во времени в разных странах? Обо всем этом расскажет астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Смотрите трансляцию 10 февраля в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.