Мослекторий: как превратить камень в золото

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20 января в Российской государственной детской библиотеке состоится лекция проекта Мослекторий "Алхимический символизм в эпоху Просвещения".

Алхимия – таинственная наука прошлого, занимающаяся превращением свинца в золото. Ей увлекались короли и папы римские, авантюристы и знаменитые писатели. Казалось бы, с развитием науки бесплодные попытки трансмутации должны были уйти в прошлое. Однако в XVIII веке, в эпоху Просвещения и великих научных открытий, алхимия переживает перерождение.

Эту науку штудируют в университетах, златоделием занимается сам Ньютон, а художники в бесчисленных аллегориях фиксируют стадии изготовления философского камня. Почему это произошло, вы узнаете в лекции Сергея Зотова, культуролога, лауреата премии "Просветитель" за книгу "Страдающее Средневековье", стипендиата университета Гумбольдтов в Берлине.

Смотрите трансляцию 20 января в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.