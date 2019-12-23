Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:30

Мослекторий: в чем заключается гениальность Пабло Пикассо

Мослекторий культура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

27 января в Российской государственной детской библиотеке состоится лекция проекта Мослекторий, посвященная жизни и творчеству Пабло Пикассо.

На лекции мы попытаемся выяснить, в чем заключается феномен Пикассо, картины которого одни считают верхом гениальности, другие же сравнивают с детскими рисунками. Эксперты называют его самым дорогим художником в мире, а его полотна до сих пор лидируют в рейтинге самых воруемых картин. Художник отказался от академического рисунка и понятной многим техники изображения, уйдя сначала в сюрреализм, а потом – в кубизм.

На лекции мы узнаем, почему Пикассо, рожденного в Испании, часто называют французским художником и какие события в жизни живописца оказали влияние на его творчество. Также мы научимся по внешним признакам определять принадлежность картины к определенному творческому периоду в жизни мастера.

Прочитает лекцию художник, искусствовед Александр Таиров.

Смотрите трансляцию 27 января в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика