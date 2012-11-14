Мосгорсуд не восстановил Христо Тахчиди в должности

Врача Христо Тахчиди уволили законно - Мосгорсуд

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главы МНТК "Микрохирургия глаза" Христо Тахчиди, не восстановив его в должности.

Суд признал законным отказ Тверского суда Москвы в удовлетворении иска Тахчиди к Минздравсоцразвития, сообщает РИА Новости. При этом адвокаты врача заявили о намерении обжаловать это решение.

Тверской районный суд ранее признал законным увольнение Тахчиди с должности генерального директора. Ему было отказано в восстановлении в должности, выплате зарплаты из-за вынужденного отгула и моральной компенсации.



Напомним, Христо Тахчиди был уволен дважды. После первого раза Мосгорсуд восстановил его на работе, но врача уволили снова, и это решение он вновь оспаривал в суде.