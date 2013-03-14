Форма поиска по сайту

14 марта 2013, 18:27

Культура

На масленичных гулянья в ЦАО научат варить мыло

16 марта в Красносельском районе ЦАО пройдет необычное празднование Масленицы. Пришедших ждут мастер-классы и разнообразные угощения.

Все желающие смогут научиться рисовать песком, варить мыло, плести из бисера и лепить из глины.

Во время праздника гости смогут отведать разнообразные традиционные угощения, такие как чай, пироги, блины с медом и сметаной. Ну и конечно не обойдется без сжигания чучела Масленицы.

Гулянья по адресу Спасский тупик, дом 6, строение 1 начнутся в 14.00.

Масленица

