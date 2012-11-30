Арестован второй фигурант дела о вымогательстве 1,5 млн долларов

Тверской районный суд вынес постановление об аресте второго подозреваемого по делу о мошенничестве, связанном с вымогательством 1,5 миллионов долларов.

По версии следствия, замруководителя Фонда помощи ветеранам МВД Аласгаров Тельман Гаджи Оглы, а также бывший офицер ФСБ Андрей Понькин предложили оказать содействие в прекращении уголовного дела в отношении сотрудников столичного банка. За это они потребовали 1,5 миллиона долларов. При попытке получить аванс подозреваемых задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество в особо крупном размере", сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

28 ноября суд арестовал одного из подозреваемых, а заседание об избрании меры пресечения второму фигуранту было перенесено по состоянию его здоровья.

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