Пробки на московских дорогах оцениваются в 8 из 10 баллов

Загруженность московских дорог в пятницу вечером практически достигла максимума и оценивается в 8 из 10 баллов, сообщает сервис "Яндекс. Пробки".

Одна из причин - многочисленные аварии практически на всех основных направлениях.

Пробка протяженностью почти в три километра на Бульварном кольце - от Чистопрудного бульвара до Страстного. На Котельнической, Москворецкой и Кремлевской набережных скорость движения не превышает 10 километров в час.

Пробка протяженностью более 4 километров на внутренней стороне Садового кольца от Пречистенки до Каретного ряда. Скорость потока составляет там всего 7-10 километров в час. На внешней стороне также образовался затор протяженностью более 6 километров, уточняет РИА Новости.

На Третьем транспортном кольце автомобили стоят от Спартаковской улицы до Новослободской по внешней стороне, а на МКАД пробка растянулась почти на 8,5 километров по внешней стороне от Можайского шоссе до Профсоюзной улицы, также стоит участок от Рублевки до Пятницкого шоссе в обе стороны, машины движутся со скоростью 10 километров в час.

По традиции сложно выехать из города по вылетным магистралям: по Новой Риге, Ленинградке, Дмитровке, Ярославке, шоссе Энтузиастов, Новорязанскому шоссе. На остальных дорогах движение пока почти не затруднено.